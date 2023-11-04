Самые остромодные тренды маникюра и педикюра и советы от эксперта Алёна ЮрьеваПоздняя осень и начало зимы приносят с собой не только прохладу и уютные вечера у камина, но и новые тренды в мире маникюра и педикюра.
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