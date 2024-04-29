Собянин: Более 40 театров отреставрировали и отремонтировали в Москве за 10 лет

За последние 10 лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров. Сейчас идут работы в Центре театра и кино на Поварской, недавно был отреставрирован Театр эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр имени А.