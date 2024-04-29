Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Рокады?Собянин: Будет со...
  • Наталия Сорокина
    В основном - одни девчонки! Молодцы!Свыше 20 тыс. доб...
  • Вик Норд
    Вот на них буржуины и поплывут по СМП,к месту своей работы на Родину,придёт и это время... .Одна из самых бол...

Собянин: Более 40 театров отреставрировали и отремонтировали в Москве за 10 лет

Собянин: Более 40 театров отреставрировали и отремонтировали в Москве за 10 лет

За последние 10 лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров. Сейчас идут работы в Центре театра и кино на Поварской, недавно был отреставрирован Театр эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр имени А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх