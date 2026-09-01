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Европа собирается обзавестись собственными ЗУР для перехвата гиперзвуковых ракет

Европа собирается обзавестись собственными ЗУР для перехвата гиперзвуковых ракет

Европейская программа разработки системы перехвата гиперзвуковых угроз HYDEF (Hypersonic Defence Interceptor) завершила этап технико-экономического обоснования после прохождения предварительного анализа требований.

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