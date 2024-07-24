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Супруга офицера заявила, что ее муж не пострадал при взрыве авто в Москве

Супруга офицера заявила, что ее муж не пострадал при взрыве авто в Москве

Супруга заместителя начальника военной части спутниковой связи, участника спецоперации Андрея Торгашова опровергла информацию о том, что ее муж пострадал при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, сообщает «360».

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