Супруга офицера заявила, что ее муж не пострадал при взрыве авто в Москве

Супруга заместителя начальника военной части спутниковой связи, участника спецоперации Андрея Торгашова опровергла информацию о том, что ее муж пострадал при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, сообщает «360».
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