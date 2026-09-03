В Республике Алтай застрелили медведя, который забрался в огород

В селе Удаловка Турочакского района Республики Алтай застрелили медведя на приусадебном участке. Об этом стало известно от очевидцев 2 сентября, сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на канал "Республика Алтай в МАХ".
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