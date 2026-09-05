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ENA выросла на 13%, но фундаментальные показатели Ethena остаются слабыми

Токен Ethena (ENA) подскочил на 13% за последние сутки, однако рост во многом оторван от реальных показателей протокола — приток капитала оставался ограниченным, а комиссионные доходы минимальны.

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