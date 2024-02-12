На железнодорожной станции «Митьково» построят подземный пассажирский терминал

Остановочный пункт позволит обеспечить пересадку на трамвайную линию Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том, что для остановочного пункта «Митьково» построят новую платформу и подземный пассажирский терминал.