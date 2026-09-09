Трамп заявил о возможности новой встречи с Путиным

Глава администрации США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном не исключил, что в обозримой перспективе может пройти новая двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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