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Трамп заявил о возможности новой встречи с Путиным

Глава администрации США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном не исключил, что в обозримой перспективе может пройти новая двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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