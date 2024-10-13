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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Ванвлит: «Пришел в «Хьюстон» не в аренду, а чтобы найти здесь свой дом»

Защитник проведет второй гарантированный год по текущему контракту. На третий сезон распространяется опция команды.

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