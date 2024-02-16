Галерея «Бельведер» отчиталась о продажах токенизированного «Поцелуя» Климта

Галерея «Бельведер» отчиталась о продажах токенизированной картины «Поцелуй» Густава Климта. По информации официального сайта галереи, на сегодня раскуплено уже более 2 600 токенизированных фрагментов картины.
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