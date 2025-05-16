Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Врач Андриянова: из-за смартфонов может появиться второй подбородок и морщины

Врач Андриянова: из-за смартфонов может появиться второй подбородок и морщины

Смартфоны — неотъемлемая часть современного мира, они давно и прочно вошли в нашу жизнь. И в результате этого появился целый ряд терминов, характеризующих изменения внешности активных пользователей смартфонов.

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