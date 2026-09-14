Паб с призраком и «черной собакой» выставили на продажу в Британии

На продажу выставили паб The George Inn в деревне Стеллинг-Миннис британского графства Кент. По словам местных жителей, заведение может похвастаться не только многолетней историей, но и весьма необычными постояльцами — призраками.
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