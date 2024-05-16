ТАСС/Сергей Бобылев Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что его основной задачей на новом посту остается спецоперация.
Шойгу заявил, что его главной задачей на новом посту остается СВО
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
За два года СВО на его посту министром в итоге имеем:бездарный ввод войск с километрами нашей сожженной из засад военной техники, отходы, "жесты доброй воли", убийство Пригожина и разгон самого эффективного боевого соединения - Вагнер. А самым главным результатом является то, что мы все наблюдаем, как ежедневно из-под развалин разрушенных домов в российских городах достают трупы убитых граждан России. Ну ещё всплыла целая куча генерал-полковников казнокрадов. Один даже умудрился в список Форбс попасть. Можно вспомнить ещё взвод молодых теток в генеральских погонах болтающихся в МО.
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