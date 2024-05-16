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Шойгу заявил, что его главной задачей на новом посту остается СВО

Шойгу заявил, что его главной задачей на новом посту остается СВО

ТАСС/Сергей Бобылев Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что его основной задачей на новом посту остается спецоперация.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
За два года СВО на его посту министром в итоге имеем:бездарный ввод войск с километрами нашей сожженной из засад военной техники,  отходы, &quot;жесты доброй воли&quot;, убийство Пригожина и разгон самого эффективного боевого соединения - Вагнер.  А самым главным результатом является то, что мы все наблюдаем, как  ежедневно из-под развалин разрушенных домов в российских городах достают трупы убитых граждан России.  Ну ещё всплыла целая куча генерал-полковников казнокрадов. Один даже умудрился в список Форбс попасть.  Можно вспомнить ещё взвод молодых теток в генеральских погонах болтающихся в МО.
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