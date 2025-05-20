К чему снится шторм: толкование по сонникам и психологический анализ

Сны о стихийных бедствиях, такие как шторм, часто вызывают тревогу и вопросы. Что пытается сообщить подсознание через бурю, волны и ураганный ветер? Разберемся, к чему снится шторм, опираясь на авторитетные сонники, психологические трактовки и практические советы.