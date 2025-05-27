Режиссер Гай Германика публично оскорбила и назвала токсичной Диану Арбенину

Режиссер Валерия Гай Германика ответила в Telegram-канале певице Диане Арбениной на речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где рокерша получила приз "Открытие" года за роль в сериале постановщицы "Обоюдное согласие-2".