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Паризе может вернуться в «Айлендерс» по ходу сезона. Ламорелло сказал, что Зак не завершает карьеру

Генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло не исключает такой возможности. 39-летний нападающий находится без контракта на следующий сезон и не приедет в тренировочный лагерь клуба.

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