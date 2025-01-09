Врач рассказал, как подготовить детей к школе в 2025 году после новогодних каникул

Врач рассказал как подготовить детей к школе. Чтобы адаптироваться к учебному ритму, потребуется около недели, утверждает Павел Бережанский, педиатр из Морозовской детской клинической больницы, как сообщает «АиФ».
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