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Умер актёр белорусского фильма "Сыновья уходят в бой" Николай Чемезов

Умер актёр белорусского фильма "Сыновья уходят в бой" Николай Чемезов

Известный актёр театра и кино скончался в возрасте 78 лет.Пресс-служба Забайкальского драмтеатра, в котором Николай Чемезов проработал с 1984 по 2004 годы, и сыграл более чем в 50 спектаклях, сообщила о смерти артиста на 79-м году жизни.

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