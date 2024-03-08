Умер актёр белорусского фильма "Сыновья уходят в бой" Николай Чемезов

Известный актёр театра и кино скончался в возрасте 78 лет.Пресс-служба Забайкальского драмтеатра, в котором Николай Чемезов проработал с 1984 по 2004 годы, и сыграл более чем в 50 спектаклях, сообщила о смерти артиста на 79-м году жизни.