В аэропорту Саратова введены ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА

Ранее губернатор региона сообщил о приведении экстренных служб в полную готовность.В международном аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.