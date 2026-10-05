Трамп обсуждает атаки ВСУ на нефтяные объекты в России

Ситуация с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обсуждается. Об этом 5 октября заявил президент США Дональд Трамп.
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