Посол ФРГ выступил с жесткой критикой Трампа

Александр Конкин

Кто выпустил Михаэлиса из "дурки"? И зачем автор его мнение сюда припер? Разве, все эти выше именованные, в статье, когда-либо имели самостоятельность? Они всегда пели с чужого голоса. Скорее автор, лишь-бы не забыли о нам, квакнул из болота.