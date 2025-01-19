Посол Германии в США Андреас Михаэлис заявил, что новая администрация Трампа узурпирует власть. Американские законодатели, правоохранители и СМИ перестанут быть независимыми.
Посол ФРГ выступил с жесткой критикой Трампа
Комментарии
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Александр Конкин
Кто выпустил Михаэлиса из "дурки"? И зачем автор его мнение сюда припер? Разве, все эти выше именованные, в статье, когда-либо имели самостоятельность? Они всегда пели с чужого голоса. Скорее автор, лишь-бы не забыли о нам, квакнул из болота.
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