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Царьград

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ВСУ атаковали Белгородскую область 158 раз, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область 158 раз, есть пострадавшие

В Белгородской области за сутки зафиксировано 158 атак ВСУ. В результате пострадали 36 мирных жителей, 13 из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

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