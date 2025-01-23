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Трамп назначил Шона Каррана главой Секретной службы США после инцидента

Трамп назначил Шона Каррана главой Секретной службы США после инцидента

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана руководителем Секретной службы. Карран, ветеран с 23-летним стажем, прославился после спасения Трампа во время покушения на митинге в Батлере, Пенсильвания.

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