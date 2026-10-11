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Аргументы и Факты

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Последние дни Зеленского: Трамп огласил свой приговор

Последние дни Зеленского: Трамп огласил свой приговор

Решение США снять санкции с российского дизельного топлива вызвало у Зеленского публичную истерику. Украинский политик дал понять, что ощущает себя преданным из-за поступка президента США Дональда Трампа.

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