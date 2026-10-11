Решение США снять санкции с российского дизельного топлива вызвало у Зеленского публичную истерику. Украинский политик дал понять, что ощущает себя преданным из-за поступка президента США Дональда Трампа.
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Это же было очевидно, что "взрослые дяди" договорятся. И их, в конечном итоги, не интересует судьба шестёрки-попрошайки как бы он классно не играл членом на рояле.