Корпоративные облигации США пустили под откос

Очередной жертвой решимости Джерома Пауэлла во что бы то ни стало победить инфляцию при помощи повышения ключевой ставки стали на долговом рынке американские облигации инвестиционного уровня, показавшие убыток за 9 месяцев 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии