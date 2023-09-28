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Корпоративные облигации США пустили под откос

Корпоративные облигации США пустили под откос

Очередной жертвой решимости Джерома Пауэлла во что бы то ни стало победить инфляцию при помощи повышения ключевой ставки стали на долговом рынке американские облигации инвестиционного уровня, показавшие убыток за 9 месяцев 2023 года.

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