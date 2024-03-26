Автор блога КВАДРАТУРА КРУГА Самое обидное, что если даже Россия возьмёт и уничтожит всю властную верхушку в Одной Известной стране, то ничего не изменится.
В ближайшие два года ничего не изменится
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Автор враг. Ему не сказки писать, а на нарах отдыхать. Высрался голубок.
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4 час.
Natalija Osminina
Причем уже не в первый раз. Вроде бы типа старается объективно писать и на стороне России, но вражина же конкретная, прямо ненависть прет из каждой строчки-не спрячешь.
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4 час.
НН
Надежда Никитина
Наталья, надо везде с вражинами биться и интернете то же, как ты это делаешь. Солидарна с тобой.
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1 час.
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