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В ближайшие два года ничего не изменится

В ближайшие два года ничего не изменится

Автор блога КВАДРАТУРА  КРУГА Самое обидное, что если даже Россия возьмёт и уничтожит всю властную верхушку в Одной Известной стране, то ничего не изменится.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Автор враг. Ему не сказки писать, а на нарах отдыхать. Высрался голубок.
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4 час.
Natalija Osminina
Причем уже не в первый раз. Вроде бы типа старается объективно писать и на стороне России, но вражина же конкретная, прямо ненависть прет из каждой строчки-не спрячешь.
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4 час.
НН
Надежда Никитина
Наталья, надо везде с вражинами биться и интернете то же, как ты это делаешь. Солидарна с тобой.
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1 час.

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