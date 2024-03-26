В ближайшие два года ничего не изменится

НН Надежда Никитина Автор враг. Ему не сказки писать, а на нарах отдыхать. Высрался голубок.

Natalija Osminina Причем уже не в первый раз. Вроде бы типа старается объективно писать и на стороне России, но вражина же конкретная, прямо ненависть прет из каждой строчки-не спрячешь.