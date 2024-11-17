В Петербурге открывается Международный фестиваль наивного искусства «Новый день»

Он пройдет с 17 ноября по 1 декабря на Невском, 60, вход свободный Санкт-Петербургский Творческий Союз художников на две недели станет центром наивного искусства - здесь открывается восьмой Международный фестиваль «Новый день».
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