Ефимов: Город заключит с правообладателем участков в Ясеневе договор об их комплексном развитии

В Москве принято решение о реорганизации неэффективно используемых участков на Голубинской улице. Редевелопментом площадок займется правообладатель земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территорий.
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