Эндуристы провели весенний субботник во Владивостоке

Сезон субботников во Владивостоке открыла команда эндуристов. Спортивный клуб PROXBAT находится на Просёлочной, 5а, и лес в районе этой улицы эндуристы очищают два раза в год — проводят генеральные уборки по весне и осени, пишет VL.
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