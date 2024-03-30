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Эндуристы провели весенний субботник во Владивостоке

Эндуристы провели весенний субботник во Владивостоке

Сезон субботников во Владивостоке открыла команда эндуристов. Спортивный клуб PROXBAT находится на Просёлочной, 5а, и лес в районе этой улицы эндуристы очищают два раза в год — проводят генеральные уборки по весне и осени, пишет VL.

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