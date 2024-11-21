Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Стиль яппи: 5 правил, как одеваться по-настоящему дорого-богато

Стиль яппи: 5 правил, как одеваться по-настоящему дорого-богато

Фото: Соцсети Мода, как мы знаем, циклична. Не успели мы снова привыкнуть одеваться в духе 90-х и нулевых, как фэшн-тренды совершили очередной кульбит и теперь мы дружно вспоминаем, как одевались яппи в эпоху золоты× 80-х (спокойствие, только спокойствие — эстетика нулевых при этом тоже никуда не делась!).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх