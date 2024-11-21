Стиль яппи: 5 правил, как одеваться по-настоящему дорого-богато

Фото: Соцсети Мода, как мы знаем, циклична. Не успели мы снова привыкнуть одеваться в духе 90-х и нулевых, как фэшн-тренды совершили очередной кульбит и теперь мы дружно вспоминаем, как одевались яппи в эпоху золоты× 80-х (спокойствие, только спокойствие — эстетика нулевых при этом тоже никуда не делась!).