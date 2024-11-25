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Советник Трампа Уолтц: Конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну

Советник Трампа Уолтц: Конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну

Будущий советник нового президента США Дональда Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил об обеспокоенности Трампа последствиями решения Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России.

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