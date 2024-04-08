Артиллеристы ВС РФ ликвидировали украинского наводчика под Гуляйполем

Российские артиллеристы ликвидировали украинского наводчика. Он корректировал огонь по российским позициям на Гуляйпольском направлении, заявил в беседе с РИА Новости командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех».
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