Артиллеристы ВС РФ ликвидировали украинского наводчика под Гуляйполем

Российские артиллеристы ликвидировали украинского наводчика. Он корректировал огонь по российским позициям на Гуляйпольском направлении, заявил в беседе с РИА Новости командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех».