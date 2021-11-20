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В России запущен процесс декоммунизации

В России запущен процесс декоммунизации

С идеей коммунизма в России похоже, решено расправиться окончательно после успеха КПРФ на выборах. Для «элиты» он стал сигналом к тому, что с новой силой набирающей популярность в умах народа коммунистической идеей надо срочно что-то делать.

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