В России запущен процесс декоммунизации

С идеей коммунизма в России похоже, решено расправиться окончательно после успеха КПРФ на выборах. Для «элиты» он стал сигналом к тому, что с новой силой набирающей популярность в умах народа коммунистической идеей надо срочно что-то делать.
С идеей коммунизма в России похоже, решено расправиться окончательно после успеха КПРФ на выборах. Для «элиты» он стал сигналом к тому, что с новой силой набирающей популярность в умах народа коммунистической идеей надо срочно что-то делать.
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