Под Петербургом следователи нашли организаторов нелегального игорного клуба

В отношении двух человек возбудили уголовное дело Во Всеволожском районе Ленинградской области в отношении двух местных жителей возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.
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