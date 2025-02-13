Багреева: оценка правовых актов за 2024 год позволит сэкономить 500 млн руб

Столичный департамент экономической политики и развития в прошлом году провел оценку влияния 77 нормативных правовых актов на экономику города, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.
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