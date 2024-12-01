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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Гордон может вернуться в состав «Денвера» в матче с «Клипперс»

Форвард выбыл из строя в начале ноября из-за растяжения икроножной мышцы. До травмы он набирал 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

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