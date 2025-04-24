В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов

Депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с инициативой о создании открытого федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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