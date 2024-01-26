Семка объяснил, почему режим ЧС из-за коммунальных аварий ввели так поздно

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка признался, что долгое время не было осознания всей тяжести произошедших коммунальных аварий, из-за которых почти весь левый город остался без тепла и горячей воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии