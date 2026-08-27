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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Джонсон о переходе Клэя Томпсона в «Хит»: «Это может дать такой же эффект, как приход Рэя Аллена»

Бывший игрок НБА Джо Джонсон оценил переход Клэя Томпсона в «Майами» и рассказал, какую роль тот сможет выполнять рядом с Яннисом Адетокумбо и Бэмом Адебайо .

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