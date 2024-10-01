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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Юран: «Иностранный тренер идет по простому пути, не получится – есть неустойка, я поехал. «Зенит» дал Семаку поработать, и появился специалист»

«Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил – везде костяк состава был из местных футболистов.

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