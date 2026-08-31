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Комбрига ВСУ сняли с должности за провал обороны и расстрелы подчинённых

Комбрига ВСУ сняли с должности за провал обороны и расстрелы подчинённых

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование 10-го армейского корпуса украинских оккупационных сил сняло с должности командира 41-й бригады Владимира Дзюбу за целый ряд неудач и преступлений: провалы обороны в Харьковской области, расстрелы подчинённых за дезертирство, коррупцию и т.

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