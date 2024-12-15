Мысли двух водителей такси: один показывает проблему - второй предлагает. (Внимание, лексика 18+) Такие видео отправлял таксист Вениамину Кондратьеву на горячую линию.
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Мысли двух водителей такси: один показывает проблему - второй предлагает. (Внимание, лексика 18+) Такие видео отправлял таксист Вениамину Кондратьеву на горячую линию.