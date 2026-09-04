Рекламщики и агрономы поменялись местами в реалити-шоу "Разгон. Практиканты"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Профессии будущего сегодня начинают осваивать еще со школьной скамьи. Робототехника, космос, история, аграрные технологии – молодежное сообщество "Разгон" дает детям и подросткам возможность не просто выбрать профессию, а сразу попробовать ее в деле.