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Рекламщики и агрономы поменялись местами в реалити-шоу "Разгон. Практиканты"

Рекламщики и агрономы поменялись местами в реалити-шоу "Разгон. Практиканты"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Профессии будущего сегодня начинают осваивать еще со школьной скамьи. Робототехника, космос, история, аграрные технологии – молодежное сообщество "Разгон" дает детям и подросткам возможность не просто выбрать профессию, а сразу попробовать ее в деле.

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