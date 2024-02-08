В России резко вырос спрос на «товары для взрослых»

В 2023 году российский рынок товаров для взрослых, включая продажи секс-игрушек, лубрикантов, эротического нижнего белья, БАДов и сувениров, но без учета презервативов, вырос на 38%, достигнув объема в 48,8 млрд рублей.
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