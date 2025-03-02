Бои на брянском направлении: Армия России разносит технику и пехоту ВСУ у границы (ВИДЕО)

Бои на брянском направлении: Армия России разносит технику и пехоту ВСУ у границы. Российские войска уничтожают боевую технику, опорные пункты, пункты базирования и скопления пехоты в Черниговской области, не давая врагу концентрировать силы для наступления на границу.