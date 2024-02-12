Тушенку и шпроты промаркируют

Сегодня в России стартует эксперимент по маркировке некоторых консервов. Он продлится по 31 августа охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, мармелад, фруктовые пюре и желе.
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