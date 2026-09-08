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Царьград

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Бензин в Новосибирске: частные АЗС продают АИ-95 по 130 рублей

Бензин в Новосибирске: частные АЗС продают АИ-95 по 130 рублей

Рынок автомобильного топлива в Новосибирске и области по-прежнему разделён: на заправках федеральных сетей дефицит постепенно сходит на нет, а независимые станции реализуют бензин свободно, но со значительной наценкой.

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