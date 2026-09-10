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Владимирские новости

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Во Владимирской области в результате ДТП сгорел один из автомобилей

Во Владимирской области в результате ДТП сгорел один из автомобилей

Легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся на трассе М-7, пожар ликвидировали 6 спасателей.В результате ДТП на трассе М‑7 во Владимирской области один из автомобилей перевернулся и загорелся.

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