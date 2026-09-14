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В Иванове стартовали масштабные работы по благоустройству бульвара Кокуй

В Иванове стартовали масштабные работы по благоустройству бульвара Кокуй

Преображение популярного городского пространства – часть целого ряда начатых в этом году крупных строек, которые определят облик города Иваново на ближайшие несколько лет.

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