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Си Цзиньпин посетит США по приглашению Трампа

Си Цзиньпин посетит США по приглашению Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом 23–25 сентября 2026 года по приглашению президента страны Дональда Трампа.

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